POL-GE: Zeugensuche nach Angriff im Park

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein Mann in Buer am Dienstag, 26. Oktober 2021, von unbekannten Jugendlichen angegriffen wurde, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Der 46-Jährige befand sich um 16.50 Uhr in einem Park an der Hochstraße in Höhe der Beisenstraße. Dort kamen drei Jugendliche auf ihn zu, von denen einer mit einer Gaspistole auf den Mann schoss und ihn verfehlte. Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß. Die drei Gesuchten sind 16 bis 18 Jahre alt, hatten kurze, schwarze Haare und trugen Jogginghosen zu Sneakern. Zwei der Tatverdächtigen waren mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet, der Farbe der Daunenjacke des dritten war Weiß. Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

