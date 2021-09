Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter nach Unfall in Scholven - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen, 24. September 2021, in Scholven sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 7.10 Uhr war ein Fahrradfahrer auf der Buerelterstraße in Richtung Gladbeck unterwegs. Nach der Kreuzung Kirchhellenstraße wurde der 44-Jährige von einem Auto überholt, das den erforderlichen Mindestabstand nicht einhielt. Der Radfahrer kam dadurch von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter. Der Gladbecker wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer, sich zu melden, ebenso Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6200 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

