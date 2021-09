Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 39-jährige Fußgängerin ist am Montag, 20. September 2021, um 6.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen verletzt worden. Sie kollidierte mit dem Auto einer 28 Jahre alten Gelsenkirchenerin, die von der Wanner Straße in die Bismarckstraße abbiegen wollte. Die Fußgängerin wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

