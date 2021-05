Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Soest vom 11.05.21

Soest (ots)

Kreis Soest - Erfolgreiche Fahndung nach abgängiger Person aus der LWL-Klinik in Benninghausen Die Fahndungsmaßnahmen nach dem 50jährigen Mann aus der LWL-Klinik in Lippstadt-Benninghausen verliefen erfolgreich. In den frühen Abendstunden, gegen 18.55 Uhr, konnte die Polizei die gesuchte Person in Gewahrsam nehmen und wieder in die LWL-Klinik zurück bringen. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell