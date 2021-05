Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 05:17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Nikolaus-Otto-Straße gerufen. Hier stand ein etwa 2,40 Meter großer Baum komplett in Flammen. Die zuerst eintreffenden Polizisten konnten den Brand mit ihrem Feuerlöscher bekämpfen und die Flammen löschen. Durch den Brand wurde nur der Baum in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiteres Ausdehnen des Feuers auf ein sehr nahe stehendes Gebäude konnte so verhindert werden. Bei der Brandursache muss es sich um Brandstiftung handeln. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

