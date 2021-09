Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer bei Sturz in Heßler schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Heßler ist am Sonntagabend, 19. September 2021, ein Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen 19.55 Uhr wurden die Beamten zum Mündungsbereich Fersenbruch / Große Hauwe alarmiert. Dort war ein 17-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Rad auf dem Fersenbruch in Richtung Drakestraße unterwegs, als aus dem Mündungsbereich der Großen Hauwe ein Transporter kam. Beide Verkehrsteilnehmer bremsten ab, wodurch der 17-Jährige vornüber über seinen Lenker stürzte. Nachdem Zeugen die Erstversorgung vor Ort übernommen hatten, entfernte sich der 25-jährige Autofahrer, ebenfalls Gelsenkirchener, kurzzeitig, kam aber nach einem Anruf wieder zum Unfallort zurück, um den Sachverhalt zu klären.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell