Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche in Buer beraubt

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 19.09.2021, wurden gegen 15 Uhr zwei Jugendliche in Buer Opfer eines Raubes. Ein 16jähriger Gelsenkirchnener hatte sich mit seiner 14jährigen Begleiterin im Bereich des Busbahnhofes aufgehalten. Als sie von zwei weiteren Jugendlichen aufgefordert wurden mit ihnen ein paar Meter zu gehen, folgten sie zunächst arglos, da ihnen die beiden vom Sehen bekannt waren. Im Bereich der Urnenfeldstraße hinter dem Rathaus forderten die beiden Tatverdächtigen die Jugendlichen plötzlich auf, die Wertsachen auszuhändigen und schlugen dem 16jährigen ins Gesicht. Die 16 und 17 Jahre alten Täter entfernten sich anschließend mit dem Bargeld der Geschädigten in Richtung Goldbergplatz. Hier konnten sie später nach Zeugenhinweisen durch die Polizei aufgegriffen werden. Die Jugendlichen wurden nach erfolgter Personalienfeststellung den Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet ein Strafverfahren.

