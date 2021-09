Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Cannabis-Plantage in Bismarck sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Hinweis auf eine Cannabisplantage haben Polizeibeamte gestern, 16. September 2021, zwei Wohnungen in Bismarck und Erle durchsucht. Auf einem ausgebauten Dachboden der Wohnung in Bismarck fanden die Beamten eine kleine Plantage mit insgesamt 20 Setzlingen. Die Beamten stellten die Pflanzen sicher. In beiden Wohnungen wurden zudem insgesamt 350 Gramm Marihuana sichergestellt. Einem 42 Jahre alten Gelsenkirchener wird vorgeworfen, in der Wohnung seiner Freundin die Plantage zu betreiben, um mit dem Verkauf der Ernte einen Teil seines Lebensunterhalts zu bestreiten. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen den Mann.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell