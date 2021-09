Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Leichtverletzte bei Schlägerei in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Personen haben sich in der vorvergangenen Nacht, 19. September 2021, vor einem Imbiss an der Mechtenbergstraße in Rotthausen geschlagen. Als Polizeibeamte nach Zeugenhinweisen um 2.08 Uhr eintrafen, klagten eine Frau, 28 Jahre alt, und zwei Männer, 40 und 45 Jahre alte, über Schmerzen. Auf eine medizinische Hilfe vor Ort verzichteten die Gelsenkirchener allerdings. Sie machten Angaben zu weiteren, unbekannten Tatverdächtigen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

