Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Heckscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die sich am Dienstag zwischen 07.45 Uhr und 09.30 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, noch Zeugen. Ein noch unbekannter Täter schlug die Heckscheibe eines am Bahnhof abgestellten Seat ein und machte sich anschließend davon. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

