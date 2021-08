Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar gegen einen 81 Jahre alten Audi-Fahrer. Der Mann touchierte am Dienstag gegen 07.30 Uhr vermutlich in der Oberstenfelder Straße in Großbottwar ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen kam dem Audi-Fahrer ein Bus entgegen, dem er auswich und hierbei ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug streifte. Der Senior meldete sich im Nachgang bei der Polizei. Diese sucht nun den Geschädigten und bittet diesen sich unter Tel. 07144 900-0 zu melden.

