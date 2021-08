Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Bienenvölker gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Im Gewann Binsenwiesen bei Steinheim an der Murr stahl ein bislang unbekannter Täter insgesamt elf Bienenvölker, vier Ableger und dazugehörige Gerätschaften. Das Gewann befindet sich in der Verlängerung der Starkenäckerstraße und das die gestohlenen Tiere und Gerätschaften haben einen Gesamtwert von etwa 3.300 Euro. Die Tat muss sich zwischen Mittwoch, dem 18.08.2021 und Samstag, dem 28.08.2021 ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 82306 0 mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.

