POL-LB: Ditzingen: Mit über zwei Promille im Straßenverkehr unterwegs

Nach einem Zeugenhinweis überprüften Polizeibeamte am Montag gegen 19:40 Uhr einen 42-jährigen Ford-Lenker in der Tulpenstraße in Ditzingen. Der Mann war zuvor aufgefallen, weil er mit seinem Wagen in der Siemensstraße wohl starke Schlangenlinien fuhr. Die Beamten trafen den Mann noch an seinem Fahrzeug an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von etwa 2,4 Promille den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des Mannes. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen und die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein.

