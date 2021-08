Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 35.000 Euro Sachschaden bei Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

35.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag gegen 15:15 Uhr auf der Landesstraße 1183 (L1183) bei Sindelfingen.

Eine 26-jährige Mercedes-Lenkerin hatte auf der L1183 beim links Abbiegen in Richtung der Auffahrt zur A81 eine entgegenkommende 21-Jährige und ihre ebenfalls 21 Jahre alte Begleiterin in einem VW Polo offensichtlich übersehen. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge frontal miteinander. Der Rettungsdienst brachte die beiden 21-jährigen Frauen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

