Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 42 Jahre alter Motorradfahrer, der am Montag gegen 14.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Hanns-Klemm-Straße und der Dornierstraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Suzuki-Lenker befuhr die Hanns-Klemm-Straße von der Calwer Straße kommend und wollte die Kreuzung bei "grün" geradeaus passieren. Ihm entgegen fuhr ein 43 Jahre alter Mann mit einem Mercedes, der von der Hanns-Klemm-Straße nach links in die Dornierstraße abbiegen wollte. Auch die für ihn geltende Ampel zeigte "grün". Als er abbog, achtete er vermutlich nicht auf den Gegenverkehr, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und dem Motorradfahrer kam. Der 42-Jährige stürzte in der Folge. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

