POL-HI: Positive Bilanz nach stationären Verkehrskontrollen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 04.05.2021, nahmen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Hildesheim Autofahrer genau unter die Lupe. An zwei Kontrollorten wurden diverse Fahrzeuge und Fahrzeugführer überprüft, die Anzahl der Verstöße war gering.

In der Schinkelstraße richteten die Beamten von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Kontrollstelle ein. Weitere Kontrollen fanden in den frühen Abendstunden in der Goslarschen Straße stadtauswärts statt.

Die Einsatzkräfte stoppten an den Kontrollorten 75 Fahrzeuge, überprüften diese genau an und schauten, ob die Fahrzeugführer u.a. im Besitz einer Fahrerlaubnis sind oder auch, ob sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stehen.

Die Beamten stellten insgesamt 13 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, die von den Verursachern teilweise gleich vor Ort mittels EC-Karte bezahlt wurden.

Fazit der eingesetzten Polizeibeamten: Wir sind mit dem Ergebnis der gestrigen Verkehrskontrollen sehr zu frieden. Es ist erfreulich, dass wir nur wenige Verstöße festgestellt haben. Um die Unfallzahlen weiter zu senken, ist es jedoch erforderlich, Kontrollen dieser Art weiterhin durchzuführen.

