Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: E-Scooter gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 03.04.2021, wurde bekannt, dass unbekannte Täter am 02.05.2021, zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr, einen E-Scooter in der Neue Straße in Hildesheim entwendet haben. Bei dem E-Scooter handelte es sich um ein schwarzes Zweirad der Marke Telefunken, welches vor dem dortigen Alten- und Pflegeheim ordnungsgemäß mit einem Schloss gesichert war.

Ein weiterer E-Scooter wurde in dem Tatzeitraum zwischen dem 01.05.2021, 16:00 Uhr und dem 03.05.2021, 07:30 Uhr aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Orleansstraße- Ecke Goebenstraße- in Hildesheim gestohlen. Das schwarze Elektrokleinfahrzeug der Firma KSR Group war ebenfalls mit einem Schloss gesichert.

Zeugen, die zu den Diebstahlshandlungen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell