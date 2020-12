Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zigarettenautomat in Wardenburg aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Zwischen Donnerstag, 24. Dezember 2020, 12:00 Uhr und Sonntag, 27. Dezember 2020, 11:00 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Rheinstraße gewaltsam geöffnet. Es wurden Zigaretten und Bargeld aus dem Inneren entnommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Zeugen, die relevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Rufnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell