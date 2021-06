Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung unter Pkw-Fahrern in Jever - Zeugenaufruf

Jever (ots)

Am Mittwoch, den 02.06.2021, gegen 12:30 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Jeveraner mit einem Transporter aus Schortens kommend über die alte Bundesstraße in Richtung Mühlenstraße. Als er vor einem großen Verbrauchermarkt aufgrund einer roten Ampel die Geschwindigkeit verringerte, überholte ihn der bislang unbekannte Fahrer eines Sportwagens rechts, zeigte dem 42-Jährigen den Mittelfinger und scherte vor ihm wieder ein. Sowohl der 42-Jährige als auch der Fahrer eines weiteren hellen Pkw seien ausgestiegen, um das Gespräch mit dem Sportwagenfahrer zu suchen. Der Fahrer des hellen Pkw und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

