Polizei Wuppertal

POL-W: W - Schwerverletzte nach Einparkmanöver

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Weststraße kam es am 23.07.2020, um 11:40 Uhr, zu einem Unfall eines Autos mit einer Fußgängerin während des Einparkens. Ein 71-jähriger Wuppertaler parkte rückwärts mit seinem Toyota IQ in eine Parklücke ein. Dabei übersah er mutmaßlich eine Fußgängerin (68) und touchierte diese. Bei dem darauffolgenden Sturz verletzte sich die Passantin aus Wuppertal schwer und musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (jb)

