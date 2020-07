Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Hoher Sachschaden bei BMW-Alleinunfall

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 23.07.2020, um 21.15 Uhr, kam es auf dem Balkhauser Weg zu einem Alleinunfall eines Autos. Ein 30-jähriger Mann aus Solingen fuhr mit seiner Beifahrerin (22) in einem 1er BMW auf dem Balkhauser Weg, als er zum Überholen eines Krads ansetzte. Trotz erhöhter Geschwindigkeit musste er den Überholvorgang wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbrechen. Bei dem dabei erfolgten Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte - ohne einen weiteren Verkehrsteilnehmer zu touchieren - in den angrenzenden Grünstreifen. Dabei kollidierte das Fahrzeug noch mit einem Straßenschild und einem Baumstumpf. Die Insassen verletzten sich leicht und konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (jb)

