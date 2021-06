Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Zeugin gesucht

Varel (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, beobachtete eine Zeugin eine Verkehrsunfallflucht in der Neuwangerooger Straße und teilte ihre Beobachtungen dem 23-jährigen Nutzer des beschädigten weißen Firmentransporters mit. Demnach hatte ein fremder Pkw den Schaden verursacht. Die Personalien der Zeugin sind bislang unbekannt. Zur Ermittlung des Unfallhergangs werden die Zeugin selbst und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

