POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti an Theater in Jever - Zeugenaufruf

Jever (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 01.06.2021, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, den 02.06.2021, 06:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter das Theater am Dannhalm in der Schulstraße durch Graffiti. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen

