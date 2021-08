Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Friedrich-Ebert-Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand zwischen Montag 20.30 Uhr und Dienstag 04.50 Uhr bei einer Unfallflucht in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen. Mutmaßlich beim Vorbeifahren touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Straßenrand abgestellten VW. Die komplette linke PKW-Seite wurde durch den Unfall beschädigt. Doch der Unbekannte machte sich kurzerhand aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

