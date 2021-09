Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen 29-Jährigen - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend, 22. September 2021, haben um 22.25 Uhr bis zu zehn unbekannte Täter einen 29 Jahre alten Mann aus Herne geschlagen und getreten. Der Mann war mit einem 27-jährigen Bekannten auf der Brüsseler Straße in Bulmke-Hüllen in Höhe einer Tankstelle zu Fuß unterwegs, als plötzlich ein BMW und ein Mercedes neben ihnen hielten. Die Männer aus den Autos schlugen auf den Geschädigten ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

