Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Farbschmierereien

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in Erle Hakenkreuze auf ein Auto und eine Schaufensterscheibe aufgesprüht haben. Dabei beschädigten die Täter in der Zeit von 12 Uhr am Samstagmittag, 23. Oktober 2021, bis 10.30 Uhr am Montagmorgen, 25. Oktober 2021, ein an der Straße "Fuchsloch" geparktes Auto mit schwarzer Sprühfarbe. Auch eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Cranger Straße in Höhe der Auguststraße wurde durch unbekannte Täter besprüht. Dies fiel im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Nacht zum Dienstag, 26. Oktober 2021, auf.

Der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Staatsschutz unter der Rufnummer 0209 365 8501 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell