Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tipps zum Einbruchschutz in Horst und Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am kommenden Sonntag endet die Sommerzeit und die dunkle Jahreszeit beginnt. Passend dazu ist auch der Tag des Einbruchschutzes (31. Oktober 2021), an dem die Polizei Gelsenkirchen sich beteiligt. Es ist nicht alleine der wertvolle Gegenstand, der einem bei einem Einbruch oder dem Eindringen von Fremden gestohlen wird, auch das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden leidet bei den Betroffenen mitunter stark. Davor wollen wir schützen und geben Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern in dieser Woche Tipps zum Einbruchschutz mit an die Hand. Unsere Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz freuen sich auf viele Fragen an ihren Info-Ständen - am Mittwoch, 27. Oktober 2021, im Bereich des Josef-Büscher-Platzes in Horst sowie am Samstag, 30. Oktober 2021, auf dem Marktplatz in Buer, jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Zu diesem Termin möchten wir außerdem gerne alle interessierten Medienvertreter einladen. Sie erhalten hier die Gelegenheit, die polizeilichen Experten im Rahmen eines Pressegespräches direkt zu befragen und so zur Sensibilisierung von Mietern sowie Haus- und Wohnungseigentümern beizutragen. Die Beamten präsentieren in diesem Rahmen auch zertifizierte Sicherheitstechnik und informieren über bestehende Beratungsangebote der Kriminalprävention. Journalisten werden um eine kurze telefonische Rückmeldung unter 0209 365 2010 oder schriftliche Bestätigung Ihrer Teilnahme per E-Mail an pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de gebeten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen - denn gute Sicherheitstechnik verhindert Einbrüche!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell