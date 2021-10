Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bilanz der Polizei Gelsenkirchen nach der Partie FC Schalke 04 gegen Dynamo Dresden

Gelsenkirchen (ots)

Nach der Begegnung in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Dynamo Dresden am Samstagabend, 23. Oktober 2021, zieht die Polizei Gelsenkirchen nach Spielende eine weitgehend positive Bilanz. In einem weitgehend störungsfreien Einsatzverlauf kam es während der Anreise- und Vorspielphase zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr bei der eine 28-jährige Beamtin leicht verletzt wurde (siehe hierzu unseres Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5054125). Außerdem wurden vier Reisebusse an einer Raststätte der BAB 2 kontrolliert. Zu Beginn des Spiels wurden fünf Ordner im Bereich des Gästeblocks verletzt, einer von ihnen kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zwei Tatverdächtige wurden in diesem Zusammenhang nach Spielende vorläufig festgenommen. Insgesamt fertigten Einsatzkräfte fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und neun Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Außerdem wurde eine PTB-Waffe inklusive Signalmunition sichergestellt. Eine Person konnte zudem im Zusammenhang mit den Ausschreitungen am 16. Mai beim Dresdener Aufstieg identifiziert werden. In diesem Fall wurden die Personalien festgestellt. Die Polizei Gelsenkirchen ist von Einsatzbeginn an konsequent eingeschritten und zieht insgesamt ein zufriedenes Fazit zu einem weitestgehend friedlichen Fußball-Abend.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell