Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Radfahrerin weicht Geländewagen aus und wird bei Sturz leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstag kam es gegen 10:45 Uhr auf einem Waldweg am Rande der Süchtelner Höhen parallel zur Autobahn 61 zu einem Verkehrsunfall. Eine 71 Jahre alte Viersenerin befuhr den Weg mit ihrem Fahrrad in Richtung Viersen. Nachdem sie einem entgegenkommenden grünen Geländewagen ausweichen musste, kam sie zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Geländewagens setzte seine Fahrt anschließend nach rechts in den Wald fort. Möglicherweise hat er den Sturz der Dame nicht wahrgenommen. Hinter der Windschutzscheibe des PKW befand sich ein Schild mit der Aufschrift "Jagdschutz". Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Beteiligte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat Viersen zu melden. /tk (563)

