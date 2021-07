Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Unfall zwischen PKW und Motorrad - Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Niederkrüchten (ots)

Am Freitag kam es gegen 12:15 Uhr auf der Aachener Straße (B221) in Niederkrüchten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 54jähriger Wegberger mit seinem PKW von der Aachener Straße in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem Krad. Der 29 Jahre alte Kradfahrer aus Roermond wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt. /tk (562)

