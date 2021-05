Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Auffahrunfall auf der L 1127

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 08.50 Uhr auf der Landesstraße 1127 kurz nach Affalterbach in Fahrtrichtung Winnenden (Rems-Murr-Kreis) zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 44 Jahre alte Frau leicht verletzt wurden. Die 44-jährige VW-Fahrerin musste, nachdem sie den Kreisverkehr mit der Straße "In den Schmiedäckern" passiert hatte, aufgrund hohen Verkehrsaufkommens und stattfindender Feldarbeiten zunächst anhalten. Eine hinter ihr fahrende 25-jährige Peugeot-Lenkerin übersah dies vermutlich und fuhr auf. Die 44 Jahre alte Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Affalterbach befand sich mit vier Fahrzeugen und 21 Wehrleuten im Einsatz.

