Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Unbekannte werfen E-Scooter auf Mädchen

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem E-Scooter beworfen und verletzt wurde eine 15-Jährige am Dienstag, 26. Oktober 2021, in der Neustadt. Das Mädchen hielt sich gegen 21.35 Uhr mit einer Freundin an der Bochumer Straße auf, als drei unbekannte Jugendliche hinzustießen. Einer der Jugendlichen beleidigte die 15 Jahre alte Gelsenkirchenerin und warf einen dort abgestellten E-Scooter nach ihr, wodurch das Mädchen verletzt wurde. Anschließend flüchtete das Trio über den Neustadtplatz in Richtung Ottilienstraße. Die drei Gesuchten sind männlich und 16 bis 17 Jahre alt. Der Haupttäter trug eine rote Jacke, einer seiner Begleiter war mit einer Jeansjacke und der dritte Unbekannte mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an das das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Das verletzte Mädchen wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

