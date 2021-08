Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Rund ums Rad" - Fahrradaktionstage der Kasseler Polizei beginnen am kommenden Dienstag

Ermittlungserfolg der EG 4

Kassel (ots)

Kassel: Radfahren wird immer beliebter und viele nutzen mittlerweile auch Elektrofahrräder. Insbesondere höherwertige Fahrräder sind deshalb begehrte Diebstahlsobjekte, wobei aber schon einfache Maßnahmen helfen können, einen Diebstahl zu verhindern bzw. die Chancen zu erhöhen, ein gestohlenes Fahrrad zurückzubekommen. Die Fachberaterinnen und Fachberater der polizeilichen Präventionsarbeit stehen daher allen Interessierten zu Fragen "Rund um das Rad" zur Verfügung.

Neben der klassischen Frage "Wie sichere ich mein Rad richtig?" werden in diesem Zusammenhang aber auch viele anderen Fragen zum Thema Fahrrad und Pedelec/E-Bike beleuchtet. Das Polizeipräsidiums Nordhessen bietet hierzu in den nächsten Wochen mehrere Aktionstage an. Neben den wöchentlichen Veranstaltungen vor dem Polizeiladen in Kassel, Wolfsschlucht 5, jeweils Dienstags von 11:00 bis 14:00 Uhr und Donnerstags von 13:00 bis 16:00 Uhr, werden auch Beratungen an folgenden Tagen und Örtlichkeiten durchgeführt:

- Donnerstag, 26.08.2021, in der Zeit von 16:00 -19:00 Uhr auf dem "Anna Markt" in der Friedrich-Ebert-Straße 71,

- Donnerstag, 02.09.2021, in der Zeit von 10:00 - 13:00 Uhr an der Markthalle in der Wildemannsgasse 1,

- Freitag, 10.09.2021, in der Zeit von 10:00 - 13:00 Uhr auf dem Wehlheider Platz und

- Donnerstag, 16.09.2021, in der Zeit von 12:00 - 19:00 Uhr auf dem Königsplatz.

Ermittlungserfolg der EG 4

Die Wichtigkeit und Aktualität der Fragen "Rund um das Rad" machen insbesondere zwei Fälle aus der jüngsten Vergangenheit der unter anderem für Fahrraddiebstähle zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei deutlich. Nach langwierigen Ermittlungen konnte gegen einen 20-jährigen Mann aus Kassel aufgrund mehrerer Fahrraddiebstähle ein Haftbefehl erwirkt und der 20-Jährige am 14. August festgenommen werden. Selbst dieser "Profi" scheiterte in mindestens drei Fällen beim Versuch, ein E-Bike zu entwenden, da es ihm nicht gelang, die stabilen Schlösser zu knacken.

Nach einem Fahrraddiebstahl in der Nacht vom 06. auf den 07. August führte das Signal eines angebrachten GPS-Trackers die Beamten der EG 4 zu einem Anwesen in der Kasseler Nordstadt. Im Keller vom Wohnblock konnten mehrere Fahrräder aufgefunden werden, bei denen es sich ebenfalls um Diebesgut handelte. Bei der anschließenden Zuordnung der Räder zum rechtmäßigen Besitzer waren die stellenweise vorhandenen Fahrradpässe bzw. die Nutzung der Fahrradpass-App sehr hilfreich.

Dirk Bartoldus

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel. 0561 - 910 1008

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell