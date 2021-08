Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf einem Feldweg in Wolfhager Ortsrandlage endete am gestrigen Donnerstagnachmittag für einen 29-Jährigen mit Stichverletzungen. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß vom Tatort. Der 29 Jahre alte Mann aus Wolfhagen musste zur Behandlung der schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Auseinandersetzung, deren Hintergründe bislang noch ungeklärt sind, auf einem Feldweg am Ende der Lessingstraße gegen 14:50 Uhr ereignet. Dort war der 29-Jährige von dem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden. Ein Anwohner war durch Hilferufe auf den verletzten Mann aufmerksam geworden und hatte den Täter noch in Richtung der Feldgemarkung Bründersen flüchten sehen. Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Eine anschließend eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit zahlreichen Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Erfolg. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

- 30 bis 50 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß, muskulöse Statur, runder und breiter Kopf, Glatze oder sehr kurz rasierte Haare, dunkler Pullover, ggf. mit Kapuze, lange olivfarbene Hose.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

