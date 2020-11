Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Geldbörse aus aufgebrochenen Auto entwendet - Keine Wertgegenstände im Fahrzeug lassen!

Güstrow/ Graal-MüritzGüstrow/ Graal-Müritz (ots)

~Im Bereich Graal-Müritz hat die Polizei am 04.11.2020 zwei Anzeigen wegen Diebstahl aus PKW aufgenommen. Unbekannte Täter haben eine Scheibe am Auto eingeschlagen und konnten dieses somit öffnen. Entwendet wurden Geldbörsen mit persönlichen Dokumenten.

Auch wenn der Herbst da ist und es in den Regionen ruhiger wird, bitte denken Sie an die Sicherheit ihres Fahrzeuges. Professionelle Täter öffnen eine Fahrzeugtür so schnell, dass selbst Umstehende oft nicht bemerken, was da gerade vor sich geht. Ein Diebstahl aus dem Innenraum eines Fahrzeuges dauert nur wenige Sekunden. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug, auch nicht versteckt!~

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell