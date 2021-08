Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendliche klauen Bier und verletzten zwei Supermarktmitarbeiter

Kassel (ots)

Kassel-Bad-Wilhelmshöhe:

Am gestrigen Mittwochabend ertappten zwei Supermarktmitarbeiter in Kassel-Bad Wilhelmshöhe zwei junge Täter beim Diebstahl von Bier. Als sie die beiden Jugendlichen am Verlassen des Geschäfts hindern wollten, setzte sich der 14-Jährige erheblich zur Wehr, wodurch die beiden Mitarbeiter leichte Verletzungen erlitten. Seinem Komplizen gelang zunächst unerkannt die Flucht. Der 15-Jährige konnte jedoch durch anschließende Ermittlungen der Polizeibeamten des Reviers Süd-West identifiziert werden. Die beiden Tatverdächtigen aus Kassel müssen sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verantworten.

Die Mitarbeiter des Marktes hatten die Jugendlichen gegen 20:20 Uhr dabei beobachtet, wie sie zwei Sechserträger Bier in ihre Rucksäcke packten. Als sie mit den prall gefüllten Rucksäcken den Kassenbereich passierten und Richtung Ausgang liefen, versuchten die Angestellten die zwei Diebe zu stoppen. Hierbei gelang dem 15-Jährigen die Flucht, während der 14-Jährige um sich schlug und sogar das T-Shirt eines Supermarktmitarbeiters zerriss. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streife konnten die Angestellten den renitenten Ladendieb festhalten. Er wurde anschließend in die Obhut seiner Sorgeberechtigen übergeben. Die Ermittlungen gegen die beiden Jugendlichen dauern an.

