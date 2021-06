Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Männer nach verbotenen Ausrufen und Zeigen des Hitlergrußes in Bettenhausen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Montagabend, gegen 22 Uhr, nahmen Beamten des Polizeireviers Ost in der Erfurter Straße, am sogenannten "Bettenhäuser Dorfplatz", zwei Männer fest, die dort verbotene, rechtsextreme Parolen gerufenen und den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Laut einem Zeugen hatten die beiden betrunkenen 29 und 35 Jahre alten Männer aus Kassel lauthals "Sieg Heil" gerufen und eben auch den Hitlergruß gezeigt, woraufhin er die Polizei rief. Gegen die beiden Festgenommenen wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Da beide Männer offenkundig betrunken waren und sich gegenüber den Beamten aggressiv zeigten, endete der Abend für sie zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen sie dauern an und werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

