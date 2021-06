Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Betrug durch Schockanruf: Abholerin kam mit Taxi; Ermittler nennen Fahrweg und bitten um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Samstag, 26.06.21, um 1:16 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4952648 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Betrug.)

Kassel: Nachdem es am Freitagnachmittag in Kassel zu einem Betrug mit der Masche des sogenannten Schockanrufs durch falsche Polizeibeamte kam, bei dem eine Senioren hochwertige Schmuckstücke im Wert eines unteren sechsstelligen Bereichs an eine unbekannte Frau übergab, wenden sich die Ermittler mit weiteren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und aufgrund der Aussage eines aufmerksamen Taxifahrers ist bekannt, dass sich die Frau, die später die Beute beim Opfer abholte, von einem Taxi fahren ließ.

Einstieg Hauptbahnhof, Fahrtende "Rewe Westring"

Die spätere Abholerin war gegen 16 Uhr am Hauptbahnhof in ein dort wartendes Taxi gestiegen. Mit diesem ließ sie sich zunächst in den Hasselweg bringen, wo sie ausstieg und sich etwa 20 Minuten im Bereich der Hausnummern 1 bis 27 aufhielt. Aus welchen Gründen ist derzeit nicht bekannt. Anschließend ließ sie sich vom selben Taxifahrer in die Straße Riedwiesen, dann in die Straße Zum Berggarten und wiederum in die Straße Riedwiesen fahren. Dort stieg sie aus und nahm offenbar gegen 17:45 Uhr in der Nachbarstraße "Oberbinge" die Beute von dem Opfer in Empfang. Anschließend ging die Fahrt zum Rewe-Markt in der Straße Westring.

Täterin stieg in weißen Skoda mit polnischen Kennzeichen ein

Dort soll die Täterin nach Aussage des Zeugen in einen weißen Skoda mit polnischen Kennzeichen eingestiegen sein, der anschließend auf der Holländischen Straße in Richtung Holländischer Platz wegfuhr. Zu der Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

- Weiblich, Alter Mitte/Ende 20, sehr schlank, Gewicht ca. 40 kg, südländisches Äußeres, schmales Gesicht, lange schwarze Haare, sprach akzentfreies Deutsch; bekleidet mit Cappy, Turnschuhen, blau-weiß gestreifte Bluse mit langen Ärmeln, hellbraune Umhängetasche

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Die Ermittler suchen Zeugen, die die Abholerin möglicherweise an einem der Orte beobachtet haben und weitere Hinweise zu der Frau geben können. Zudem werden Hinweise auf den weißen Skoda mit polnischen Kennzeichen erbeten. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell