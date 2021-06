Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Innenstadt) Polizei nimmt Täter nach Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades fest und sucht nun dringend den Eigentümer

Kassel (ots)

Am gestrigen Freitagabend konnten die Beamten des Polizeirevier Mitte einen 21-jährigen nach dem Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades festnehmen. Die Polizei sucht nun dringend nach dem Eigentümer des Fahrrades.

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen gegen 21.25 Uhr, der den 21-jährigen beim Diebstahl in der Straße "Am Graben 7" beobachtet hatte, führten die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zur Festnahme des Täters. Zuvor hatte dieser versucht sich der Festnahme zu entziehen und flüchtet zu Fuß über die angrenzenden Straßen, ehe er schließlich im Hinterhof eines Gebäudes in der Straße "Am Graben" durch eine Funkstreife des Polizeirevier Mitte festgenommen wurde. Das Fahrrad wurde durch den Täter an der Straße "Die Freiheit" zurückgelassen und konnte durch die Beamten sichergestellt werden.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges Pedelec der Marke KTM, Modell Cento Plus 10. Die Fotos des Fahrrades befinden sich im Anhang der Pressemitteilung.

Die Polizei bittet den Eigentümer sich dringend bei dem Polizeirevier Mitte unter 0561-9102120 oder der Polizei in Kassel unter 0561-9100 zu melden.

Der 21-jährige bulgarische Staatsangehörige befindet sich in Polizeigewahrsam.

