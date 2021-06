Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Betrug zum Nachteil einer 70-jähriger; sechsstelliger Stehlschaden; Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern

Kassel (ots)

Am gestrigen Freitag wurde einen 70-jährige in Kassel Opfer eines Betruges, dem sog. "Anruf durch falsche Polizeibeamte". Der Wert des erlangtes Stehlgutes liegt dabei im sechsstelligen Bereich.

Wie die ermittelnden Beamten des Kriminaldauerdienstes in Kassel berichten, erhielt die 70-jährige aus dem Stadtteil Kirchditmold gegen 15.50 Uhr einen Anruf eines männlichen Unbekannten. Dieser gab an von der Polizei zu sein und teilte der Geschädigten mit, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und umgehend einen hohen Geldbetrag zur Begleichung des entstandenen Sachschadens benötige. In dem nun fast zwei Stunden andauernden Gespräch wurde die 70-jährige so unter Druck gesetzt, dass diese schließlich gegen 17.45 Uhr einer weiblichen Person mehrere Wertgegenstände übergab. Die Übergabe fand in der Straße "Oberbinge" auf dem Gehweg statt.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach den Täter.

Die Täterin, der die Wertgegenstände übergeben wurden, wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

- Vermutlich türkische oder bulgarische Staatsangehörige - Alter: Mitte / Ende Zwanzig - Sehr schlank, Gewicht ca. 40 Kg. - Schmales Gesicht - Lange, schwarze Haare - Sprach akzentfreies Deutsch

Bekleidet war die Täterin mit

- Hellen Turnschuhen

- Blauweiß gestreifte Bluse mit langen Ärmeln - Schwarze Basecap - Trug eine hellbraune Umhängetasche - Zu dem Anrufer kann die Geschädigte angeben, dass dieser vermutlich um die 50 Jahre alt ist und sehr gutes Deutsch sprach.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561-9100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

