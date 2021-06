Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verdacht des versuchten Tötungsdelikts in Vellmar: Kripo sucht Zeugen im Bereich "Lange Wender"

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Am heutigen Freitagmorgen, gegen 7:30 Uhr, rief ein 56-Jähriger aus Vellmar die Polizei zu seinem Geschäft in der Straße "Lange Wender", Ecke "Zum Feldlager" und gab an, schwer verletzt worden zu sein. Die alarmierten und dort eintreffenden Streifen fanden den 56-Jährigen auf dem Firmengrundstück mit schweren Kopfverletzungen vor. Er wurde im weiteren Verlauf durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten intensivmedizinischen Maßnahmen besteht aktuell keine Lebensgefahr mehr. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnissen ist anzunehmen, dass dem 56-Jährigen die massiven Verletzungen von einer anderen Person mit einem bislang unbekannten Gegenstand zugefügt worden waren. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der Tatort wurde für die Spurensicherung abgesperrt.

Die Ermittler des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 suchen nun nach Zeugen und haben folgende Fragen:

- Wer hat am heutigen Freitagmorgen (25.06.) im Bereich der Straßen "Lange Wender" und "Zum Feldlager" in Vellmar verdächtige Personen beobachtet?

- Wer hat möglicherweise die Flucht des mutmaßlichen Täters beobachtet und kann Angaben zur Fluchtrichtung machen?

- Wer kann Hinweise zur Tat oder auf den bislang unbekannten mutmaßlichen Täter geben?

Zeugen melden sich bitte unter der Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell