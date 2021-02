Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen: Autokorso in Bergisch Gladbach geplant

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (27.02.) findet in Bergisch Gladbach ab circa 11:00 Uhr eine Versammlung in Form eines Autokorsos statt. Der Korso wird voraussichtlich durch die Innenstadt, sowie durch die Stadtteile Bensberg, Frankenforst und Refrath fahren. Mit der Versammlung soll die kritische Position gegenüber der Corona-Schutzmaßnahmen zum Ausdruck gebracht werden.

Voraussichtlich ist bis circa 13:30 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei RheinBerg empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern, sich frühzeitig auf etwaige Störungen im Straßenverkehr einzustellen. (mw)

