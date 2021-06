Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Brand einer Stallungsanlage

Kassel (ots)

Am Freitag, den 25.06.2021, um 02:15 Uhr wurde der Brand eines Kuhstalls in der Ortslage Frankenau gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streife stand der Stall, in dem neben 80 Kühen auch verschiedene landschaftliche Geräte untergebracht waren, im Vollbrand. Auf dem Dach des Gebäudes war eine Photovoltaikanlage installiert, welche ebenfalls durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Anzahl der verletzten oder verstorbenen Tiere steht zur Zeit noch nicht fest. Nach dem derzeitigen Stand beträgt der Sachshaden mindestens 500.000 Euro. Zur Unterstützung der Feuerwehr wurde bei der Brandbekämpfung auch das Technische Hilfswerk eingesetzt. Über die Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Korbach übernimmt die weitere Sachbearbeitung.

