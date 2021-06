Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer bei Unfall mit Pkw auf Auestadion-Kreuzung verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Am heutigen Montagmorgen kam es auf der Auestadion-Kreuzung zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Nach ersten Ermittlungen steht der Zweiradfahrer im Verdacht, bei Rot über die Ampel gefahren zu sein, wobei er von dem Auto frontal erfasst wurde. Der 34-Jährige aus Kassel wurde dabei offenbar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Kasseler Krankenhaus gebracht. Am Pkw und am Fahrrad waren jeweils Sachschäden entstanden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 6:10 Uhr. Der 34-Jährige hatte die Frankfurter Straße vom Schuhcenter kommend in Richtung des Vorplatzes der Eissporthalle bei zunächst grüner Fußgängerampel überquert. Als er jedoch die beiden stadteinwärts, von der A 49 auf die Frankfurter Straße führenden Fahrstreifen überquerte, soll er bei Rot gefahren sein. Dort war es zum Zusammenstoß mit einem Citroen C1 eines 63-Jährigen aus Niestetal gekommen. Der Pkw hatten den 34-Jährigen frontal erfasst, wodurch der Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Frontbereich des Autos inklusive der Frontscheibe war stark beschädigt worden. Auch am Herrenrad des 34-Jährigen ist nach Einschätzung der eingesetzten Beamten ein Totalschaden entstanden.

