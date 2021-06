Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Person droht zu springen, Hagener Str.

Hauptstr.

Schwelm (ots)

Am Montagabend (28.06.2021) um 21:46 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst mit dem Stichwort "Person droht zu springen" zur Eisenbahnbrücke im Bereich Hagener Str. / Hauptstr. alarmiert. Auf einem Vorsprung hinter dem Geländer saß eine Person, die androhte in die Tiefe zu springen. Dabei befanden sich die Beine der Person bereits nahe an den Oberleitungen der Eisenbahnstrecke.

Beim Eintreffen des Einsatzleiters an der Einsatzstelle hatte die Polzei diese bereits abgesperrt und Passanten hatten Kontakt zur Person aufgenommen. Die Bahnstrecke wurde über die Leitstelle der Bahn gesperrt und die Stromversorgung abgestellt. Ein Notfallmanager der Bahn AG machte sich auf Anforderung der Feuerwehr auf den Weg nach Schwelm. Feuerwehreinsatzkräfte seilten sich über die steile Bahnböschung im Bereich der Nordstr. in den Gleisbereich ab und brachten -nachdem die Strecke freigeschaltet war- unter der Person so genannte Sprungretter in Stellung. Parallel standen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes im Gleisbett bereit.

Nach etwa 2 Stunden konnte die Person von der Polizei gesichert und an den Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 35 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Vor Ort waren neben den Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst auch der Notfallmanager der Bahn, die Rufbereitschaft des Ordnungsdienstes sowie Kräfte der Polizei und der Bundespolizei. Der Einsatz war gegen 23:55 Uhr beendet.

Während des Einsatzes wurde der Feuerwehr noch ein brennender LKW im Bereich der Talstr. gemeldet. Hierhin wurde ein Fahrzeug von der Einsatzstelle an der Hauptstr. entsandt sowie der Löschzug Linderhausen alarmiert. Nach einer Kontrolle vor Ort war hier aber kein Einsatz mehr erforderlich.

