Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in soziale Einrichtung - ein Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 29-jähriger Mann brach am Montagmorgen, zusammen mit einem noch unbekannten Mittäter, in das Büro einer kirchlich-sozialen Einrichtung in der Innenstadt ein. Die Täter verschafften sich kurz nach sieben Uhr über ein Fenster im Innenhof des Quadrats B 4 Zutritt zu den Räumlichkeiten und stellten sich mehrere Computer, Bildschirme und weiteres Zubehör im Flur zum Abtransport bereit. Dabei wurden sie offenbar von einem Zeugen gestört. Während seinem Mittäter die Flucht gelang, konnte der 29-Jährige vor Ort durch verständigte Polizeibeamte festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht werden. Ein hier durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Marihuana und Amphetamin. Nach Entnahme einer Blutprobe und Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt nach dem noch unbekannten Mittäter dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell