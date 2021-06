Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Roller "frisiert", Fahrer alkoholisiert

Bocholt (ots)

Unfreiwillig beenden musste ein 20-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt die Fahrt mit einem Motorroller. Polizeibeamte hatten beobachtet, dass der junge Mann mit dem Fahrzeug auffallend flott unterwegs war. Bei der Kontrolle auf der Straße Westend stellte sich der Grund dafür heraus: Durch entsprechende technische Veränderungen brachte es das Zweirad auf ein Tempo, das deutlich jenseits der Marke von 25 km/h lag. Die Mofaprüfbescheinigung des 20-Jährigen reichte dafür nicht aus. Zudem ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte - ein Atemalkoholtest ließ auf einen Blutalkoholwert von circa 0,7 Promille schließen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und ein Arzt entnahm in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell