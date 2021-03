Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brandstiftung

Arnsberg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand am Arnsberger Bahnhof gerufen. Auf dem Bahnhofsparkplatz an der Clemens-August-Straße brannten ein Lieferwagen sowie ein danebenstehender Kleinwagen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurden die beiden Kraftfahrzeuge durch das Feuer völlig zerstört. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen. Wer konnte am Donnerstag gegen 01 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Bahnhofsparkplatz machen? Wer kann Angaben zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

