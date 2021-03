Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Ein bislang unbekanntes Pärchen steht im Verdacht am Dienstag versucht zu haben, in eine Apotheke an der Clemens-August-Straße einzubrechen. Gegen 18.40 Uhr verschloss eine Mitarbeiterin beim Verlassen der Apotheke den Seiteneingang. Hierbei bemerkte sie das Pärchen, welches sich auffällig von ihr abwendete. Als die Apothekerin nach wenigen Minuten zurückkehrte, waren die Frau und der Mann verschwunden. An der Seitentür fanden sich jedoch Hebelspuren. Das Pärchen nutzte möglicherweise die Abwesenheit der Mitarbeiterin und versucht, in die Apotheke einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der stabilen Tür. Folgende Personenbeschreibungen liegt vor: Frau: 25 bis 35 Jahre; etwa 1,75 Meter groß; korpulente Statur; mitteleuropäisches Aussehen; glatte, lange und schwarze Haare; blasse Haut; schwarze Jacke; schwarze Jeans Mann: etwa 1,75 Meter groß; ebenfalls korpulente Statur und mitteleuropäisches Aussehen; schwarze Kopfbedeckung; Jeanshose; Winterjacke Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

