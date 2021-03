Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schuss auf Bus

Arnsberg (ots)

Am Montagabend schoss ein bislang unbekannter Täter auf einen Linienbus in Moosfelde. Verletzt wurde niemand. Der Bus wurde beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen schoss der Täter vermutlich vom Gelände der Grundschule auf den Bus. Dieser war um 19.25 Uhr auf der Eschenstraße in Richtung Moosfelder Ring unterwegs. Das Geschoss traf ein Fenster auf der rechten Fahrzeugseite. Hier wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung zerstört. Im Bus befanden sich neben dem Busfahrer zwei Fahrgäste. Eine Frau entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei. Diese wird gebeten, sich als Zeugin bei der Polizei in Arnsberg zu melden. Die Polizei bittet zudem um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Schützen machen? Wem sind am Montagabend zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Grundschule aufgefallen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

